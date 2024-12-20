

Еврокомиссия официально предложила приостановить безвиз для грузинских чиновников

20.12.2024 17:15





Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.



«Если Совет (ЕС) примет это предложение, грузинские дипломаты, государственные служащие и члены их семей, обладающие дипломатическими и служебными паспортами, будут обязаны получать визу для поездок в ЕС на короткие сроки до 90 дней в любом 180-дневном периоде. Существующие облегчения визового процесса, такие как более короткие сроки подачи заявлений, более низкие визовые сборы и требование предоставлять меньше отдельных документов, также больше не будут применяться к грузинским владельцам дипломатических и служебных паспортов. Это решение не окажет негативного воздействия на контакты между людьми, поскольку граждане Грузии, обладающие обычными паспортами, и дальше будут пользоваться освобождением от визы при поездках в ЕС на короткие сроки», – сказано в заявлении.



В Брюсселе отмечают, что это предложение является реакцией на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ, которые начались после того, как власти 28 ноября объявили о приостановке евроинтеграции до 2028 года.



Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас, комментируя решение, заявила:



«Сегодня мы принимаем меры, чтобы привлечь грузинские власти к ответственности за жестокое подавление мирных протестов. Это посылает грузинским властям четкий сигнал о том, что они не могут подавлять голоса оппозиции или ограничивать свободу слова без последствий. Мы уже понизили политические контакты и перенаправили финансирование от властей к грузинскому народу, гражданскому обществу и независимым СМИ. Мы продолжим поддерживать грузинский народ на его пути в ЕС. Санкции против Грузии также были вынесены на стол, и мы продолжим обсуждать дополнительные меры».



Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, легитимность которого не признают президент и оппозиция, заявил, что отмена визового режима для обладателей диппаспортов является символическим актом, не имеющим практического смысла.





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