

Зурабишвили назвала провокацией награждение силовиков, попавших под санкции Запада

20.12.2024 18:34





Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией планы награждения руководителей МВД Грузии, попавших под санкции США и Великобритании.



«Де-факто премьер заявляет, что орденом Чести наградят непосредственно ответственных за репрессии, насилие и, прямо скажу, те зверства, которые имели и имеют место на улицах Тбилиси. Это провокация, провокационное заявление, мы привыкли к этим провокационным заявлениям», — сказала Зурабишвили на брифинге в пятницу.



Президент считает, что в сложившейся ситуации оппонентам «Грузинской мечты» следует продолжать мирный протест и «не бояться».



«Впереди мирный путь. Наши партнеры там, где они должны быть, они поддерживают нас, и в эти дни и недели мы увидим это еще четче», — заявила она.



Главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и еще 10 полицейских чиновников планируется представить к наградам после инаугурации нового президента 29 декабря.



Премьер Ираклий Кобахидзе также обещал из госбюджета «полностью компенсировать финансовые потери», которые силовики понесут из-за санкций.



19 декабря США и Великобритания ввели санкции против руководства МВД Грузии, включая министра Вахтанга Гомелаури и нескольких высокопоставленных чиновников. Вашингтон обвинил силовиков в нарушении прав человека, указав на непропорциональное насилие против протестующих, преследование оппозиции и журналистов. Лондон поддержал эти обвинения.



Санкции включают запрет на въезд и замораживание активов. Эти меры связаны с жесткой реакцией МВД на проевропейские протесты, вызванные отказом властей Грузии от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.



МВД, в свою очередь, подчеркивает, что более 170 полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами, которые использовали пиротехнику, бросали камни и другие предметы. Власти утверждают, что полиция действовала «в соответствии с законом», предотвратив революцию, подобную украинскому майдану.





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