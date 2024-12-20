

Грузинская оппозиция призывает Совет Европы поднять вопрос о добросовестности действий Алана Берсе

20.12.2024 18:40





Четыре оппозиционных объединения публикуют совместное заявление по поводу визита генерального секретаря Совета Европы Алана Берсе в Тбилиси.



Как отмечается в заявлении, визит Алана Берсе и содержание итогового заявления были «по сути безответственными и не соответствовали духу Совета Европы».



«Хотя генеральный секретарь Совета Европы на итоговой пресс-конференции четко заявил, что его визит в Грузию не служит легитимизации выборов, что само по себе важно для разоблачения российской пропаганды «Грузинской мечты», мы считаем, что его визит в такое время и содержание итогового заявления были по сути безответственными, не соответствующими европейскому духу Совета, принципам и ценностям этого института. Это совершенно не соответствует сегодняшней тяжелой ситуации в Грузии и вызывает законные вопросы об истинных мотивах этого визита. Итоговая пресс-конференция Алана Берсе содержала послания, которые служат не смягчению кризиса, а наоборот, обострению ситуации в стране и поощрению насилия со стороны «Грузинской мечты», — отмечается в заявлении.



В заявлении говорится, что политические партии и коалиции Грузии готовы сотрудничать с институтами Совета в целях защиты фундаментальных ценностей, в том числе в процессе преодоления кризиса в стране.



«В основе этого должно лежать безоговорочное и немедленное освобождение незаконно удерживаемых лиц и гарантии проведения новых выборов в справедливой и конкурентной среде.



Мы призываем Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет министров поднять вопрос о добросовестности действий Алана Берсе во время его визита в Грузию и соответствии основополагающим принципам Совета Европы на публичных дебатах, которые состоятся в Январе», — говорится в заявлении, распространенном «Единством — Национальным движением».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





