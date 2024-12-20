

Франция и 37 стран ОБСЕ призывают Грузию к конструктивному диалогу для сохранения фундаментальных свобод собраний и выражения мнений

20.12.2024 18:44





Франция и другие 37 стран ОБСЕ активировали Венский механизм.



Об этом сообщает посольство Франции в Грузии.



«Мы призываем Грузию к конструктивному диалогу для сохранения основных свобод собраний и выражения мнений», — говорится в заявлении посольства.



Для справки: Венский механизм предусматривает обмен информацией по вопросам, связанным с правами человека и основными свободами.





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