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Франция и 37 стран ОБСЕ призывают Грузию к конструктивному диалогу для сохранения фундаментальных свобод собраний и выражения мнений


20.12.2024   18:44


Франция и другие 37 стран ОБСЕ активировали Венский механизм.

Об этом сообщает посольство Франции в Грузии.

«Мы призываем Грузию к конструктивному диалогу для сохранения основных свобод собраний и выражения мнений», — говорится в заявлении посольства.

Для справки: Венский механизм предусматривает обмен информацией по вопросам, связанным с правами человека и основными свободами.


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