

Совет Европы не имеет права создавать с «Грузинской мечтой» какую-либо комиссию - президент

20.12.2024 18:50





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что она встретилась с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе и объяснила ему ситуацию, сложившуюся в Грузии. Как отметила президент, Совет Европы не имеет права создавать с «Грузинской мечтой» какую-либо комиссию, тем более для обсуждения принятого в Грузии закона об иноагентах.



«Недавно я встретилась с генеральным секретарем Европейского совета и его делегацией, которые немного находятся в замешательстве. Они плохо понимают здешнюю ситуацию.



Я объяснила ему, что нельзя приезжать в эту страну, если вы представляете старейшую европейскую организацию и организацию, которая несет прямую ответственность только за одно – защищать демократические принципы, защищать права человека, защищать свободу людей.



У этой организации есть одна ответственность и обязанность – поднять голос, когда в одной из ее стран-членов, происходит то что происходит в Грузии. То есть насилие, ограничение прав. Опротестовать это, осудить это, наверное, это первая обязанность такой организации.



Я очень четко объяснила генеральному секретарю и его делегации, что не их мандат, не их обязанность или право назначать комиссию с правительством, которое еще никем не признано.Тем более для того, что бы рассматривать российский закон (закон об иноагентах — ред). <...> Изменят его или не изменят. Это ярчайший пример того, как эта власть врала на протяжении многих лет — что значит (отозвать закон) назад, то выдвигают, вперед, то опять отзывают назад, и сейчас что-то формально поменяют и думают, что этим они кого-то к себе расположат.



По ее словам, возможно Грузинская места этими действиями кого-то к себе и расположит, однако грузинский народ и наши партнеры хорошо понимают нынешнею ситуацию в Грузии.



«Может быть, кто-то понимает ее меньше и, приехав сюда, поймет ту ложь, которая характеризует сегодняшнюю власть. (Ее) ложь и провокации», — заявила Саломе Зурабишвили.





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