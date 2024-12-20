

Венский механизм в отношении Грузии применили 38 государств ОБСЕ

20.12.2024 19:16





Венский механизм Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) развернули в отношении Грузии 38 государств-членов этой международной структуры из-за обеспокоенности несоблюдением обязательств в области свободы собраний и СМИ. Об этом говорится в заявлении представительства Франции в ОБСЕ в соцсети Х.



«Сегодня Франция совместно с 37 государствами-членами ОБСЕ активировала Венский механизм. Мы приглашаем Грузию к конструктивному диалогу по вопросу, имеющему решающее значение для ее правительства и народа: защита основных свобод мирных демонстраций и СМИ», — сказано в сообщении.



Вместе с Францией активизацию механизма поддержали Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.



Венский механизм ОБСЕ — это инструмент, предназначенный для мониторинга выполнения странами обязательств в сфере безопасности, прав человека и демократии, а также для предотвращения и мирного урегулирования конфликтов. Он позволяет государствам-участникам поднимать вопросы о нарушении международных норм, инициировать консультации и даже проводить расследования. Основная цель механизма — способствовать открытому диалогу между странами и поиску мирных решений в случае обострения ситуации.



Так, например, Венский механизм применили в отношении Беларуси после президентских выборов 2020 года, которые многие страны и международные организации не признали свободными и справедливыми, а в Беларуси начались массовые протесты против фальсификаций и репрессий.



Тогда Венский механизм помогал организовать консультации и поддерживать международный диалог с белорусскими властями, однако более значимых решений по конфликту или кризису в стране с его помощью принято не было.





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