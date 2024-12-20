

Кая Каллас: Мы предпринимаем меры для того, чтобы сделать подотчетными грузинские власти за насильственные репрессии

20.12.2024 19:49





Сегодня мы предпринимаем меры для того, чтобы сделать подотчетными грузинские власти за насильственные репрессии в отношении мирных акций протеста, - указанное заявление сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Так она прокомментировала решение Евросоюза обратиться к Совету Европы с предложением об отмене безвизового сообщения для грузинских дипломатов и официальных лиц.



«Это посылает четкий месседж грузинским властям о том, что они смогут погасить голоса оппозиции и ограничит свободу выражения без соответствующих последствий. Мы уже сократили политические контакты и переадресовали финансирование от грузинского правительства народу, гражданскому обществу и независимым СМИ. Мы продолжим поддерживать грузинский народ. Также, на столе лежат санкции, и мы продолжим обсуждение дополнительных мер», - отметила Каллас.





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