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Кая Каллас: Мы предпринимаем меры для того, чтобы сделать подотчетными грузинские власти за насильственные репрессии
20.12.2024 19:49
Сегодня мы предпринимаем меры для того, чтобы сделать подотчетными грузинские власти за насильственные репрессии в отношении мирных акций протеста, - указанное заявление сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Так она прокомментировала решение Евросоюза обратиться к Совету Европы с предложением об отмене безвизового сообщения для грузинских дипломатов и официальных лиц.
«Это посылает четкий месседж грузинским властям о том, что они смогут погасить голоса оппозиции и ограничит свободу выражения без соответствующих последствий. Мы уже сократили политические контакты и переадресовали финансирование от грузинского правительства народу, гражданскому обществу и независимым СМИ. Мы продолжим поддерживать грузинский народ. Также, на столе лежат санкции, и мы продолжим обсуждение дополнительных мер», - отметила Каллас.
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