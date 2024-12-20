

БДИПЧ ОБСЕ публикует итоговый отчет о парламентских выборах 26 октября

20.12.2024 22:27





Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) публикует итоговый отчет о парламентских выборах 26 октября 2024 года.



Как отмечается в пресс-релизе, выборы прошли на фоне серьезных опасений по поводу влияния недавно принятого законодательства на фундаментальные свободы и гражданское общество, шагов по снижению независимости институтов, участвующих в избирательном процессе, а также давления на избирателей, что наряду с практикой дня голосования, поставило под угрозу право некоторых избирателей голосовать, не опасаясь репрессий.



Как отмечается в пресс-релизе по итогам выборов, многочисленные преимущества, которыми пользовалась правящая партия, наряду со значительным дисбалансом в финансовых ресурсах, способствовали созданию неравномерной обстановки. Согласно отчету, подготовка к выборам была хорошо организована, однако частые нарушения, связанные с тайной голосования в день выборов, ряд процедурных несоответствий, а также сообщения о давлении и запугивании, в том числе посредством записи процесса, негативно повлияли на доверие общественности к процессу и в остальном процедурно упорядоченный день выборов.



«Поэтому БДИПЧ рекомендует принять меры для обеспечения эффективной правовой защиты и повышения общественного доверия. После выборов также прошли массовые акции протеста, которые неоднократно жестоко разгонялись и привели к многочисленным арестам, обвинениям в жестокости в отношении протестующих и журналистов, что нарушает международные обязательства, гарантирующие свободу собраний и свободу от пыток и других форм жестокого обращения», — говорится в пресс-релизе по поводу итогов выборов.



В пресс-релизе уточняется, что мандат БДИПЧ не заключается в признании или одобрении выборов.



«Сегодняшний отчет включает ряд рекомендаций по улучшению проведения выборов. Это требует внесения изменений как в законодательство, так и в практику для решения проблем, связанных с низким общественным доверием, способностью избирателей голосовать без страха, и в то же время повысить прозрачность избирательного процесса в Грузии на благо всех», — говорится в итоговом пресс-релизе.







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