

Латвия добавила в список персон нон-грата еще 13 граждан Грузии

21.12.2024 12:04





В список лиц, нежелательных для пребывания в Латвии, включены еще 13 граждан Грузии, сообщила в сети X (ранее - Twitter) министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»).



Она уточнила, что запрет на въезд для граждан Грузии установлен на неопределенный срок.



Как и в предыдущий раз, Министерство иностранных дел Латвии не раскрыло имена лиц, включенных в «черный список», сообщает Delfi.



В начале декабря страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавляет законные протесты в Грузии. После этого Эстония и Литва ввели запрет на въезд для 11 граждан Грузии за нарушения прав человека при подавлении протестов. Среди этих лиц был основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. Латвия также приняла аналогичные меры, но не назвала имена людей, подпадающих под санкции.





15 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подписал приказ о введении санкций против еще 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. 16 декабря министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также объявил о запрете на въезд в страну для Кобахидзе и еще 16 чиновников.





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