

Массовые нарушения и утрата доверия общества – БДИПЧ ОБСЕ о парламентских выборах в Грузии

21.12.2024 12:07





Парламентские выборы в Грузии прошли с массовыми нарушениями, которые подорвали доверие общества и нарушили международные обязательства страны. Об этом говорится в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ.



«Многочисленные проблемы, отмеченные в нашем заключительном отчете, негативно повлияли на честность этих выборов и подорвали доверие общественности к этому процессу», — сказал Эоган Мерфи, возглавлявший миссию по наблюдению за выборами 2024 года в Грузии.



По оценке миссии, выборы прошли на фоне серьезной обеспокоенности по поводу влияния недавно принятого закона об иноагентах на основные свободы и гражданское общество, а также шагов по ограничению независимости институтов, участвующих в избирательном процессе.



Подготовка к выборам была хорошо организована. Однако в день голосования на процесс негативно повлиял ряд процедурных несоответствий, частые нарушения тайны голосования, а также сообщения о давлении и запугивании избирателей.



На большинстве избирательных участков были внедрены электронные устройства для идентификации избирателей, подсчета голосов и передачи предварительных результатов. Несмотря на общую положительную оценку, ЦИК не предоставил полную информацию о процессах и документации, связанных с устройствами. Отчеты по аудиту опубликовали только после выборов, что вызвало обеспокоенность по поводу уязвимости устройств. Также наблюдались проблемы с использованием этих устройств, что могло нарушить тайну голосования.



Избиратели сталкивались с трудностями при использовании аппаратов, часто не получая должных инструкций. Например, на некоторых участках наблюдались случаи, когда на бюллетенях просвечивались отметки, которые могли раскрыть, как именно проголосовал человек. Также на ряде участков присутствовали представители правящей партии, которые записывали процесс голосования, что могло повлиять на свободу волеизъявления.



Подчеркивается, что во время выборов были случаи давления на избирателей, особенно на работников государственного сектора, что создавало риски для свободного выражения воли. Также поступали сообщения о подкупе и запугиваниях, особенно в отношении уязвимых групп населения. Согласно отчету, это поставило под сомнение возможность избирателей голосовать без страха перед последствиями, что противоречило международным стандартам и обязательствам ОБСЕ.



Наблюдатели указывают, что частые изменения законодательства, особенно в последние годы, создают ощущение нестабильности и неуверенности в избирательной системе. Такие изменения, порой принимаемые без широкого политического согласия и в последний момент перед выборами, могут использоваться для политических манипуляций и выгод правящей партии, что нарушает принципы честности и прозрачности. БДИПЧ рекомендует всесторонний обзор законодательства для его приведения в соответствие международным стандартам.



По оценке миссии, правящая партия имела значительное финансовое преимущество, получая государственное финансирование и пожертвования частных лиц на свою кампанию. Изменения в законодательстве 2023 года сократили ежегодный лимит расходов для партий и запретили пожертвования от юрлиц, однако проблемы с третьими сторонами и отсутствием обязательной публикации отчетов по надзору остались нерешенными.



В отчете подчеркивается негативное влияние поляризованных СМИ. Отмечается, что новости освещаются с политическим уклоном, а безопасность журналистов вызывает серьезные опасения.



Доклад отмечает, что жалобы, поданные как до, так и после дня выборов, часто не рассматривались должным образом. Причины отклонения жалоб были преимущественно техническими, такими как недостаточная документация или отсутствие оснований для рассмотрения. Это ограничивало возможность избирателей и партий эффективно оспаривать нарушения. Кроме того, жалобы часто отклонялись без всестороннего расследования, что подрывало доверие к процессу разрешения споров и нарушало принципы справедливости.



«В соответствии со своим мандатом БДИПЧ не признает и не одобряет выборы. Вместо этого БДИПЧ дает всестороннюю и беспристрастную оценку избирательного процесса на основе универсальных принципов, международных обязательств и обязательств по проведению демократических выборов, принятых всеми государствами ОБСЕ. Это позволяет избирателям формировать собственные суждения о качестве выборов», — отмечается в докладе.



Глава миссии подчеркнул, что «для защиты демократических принципов, которые в настоящее время поставлены на карту в Грузии, крайне важно, чтобы власти срочно устранили все проблемы».



Бюро также выразило готовность оказывать поддержку заинтересованным в избирательном процессе сторонам в их усилиях по решению проблем посредством послевыборного диалога и конкретных действий.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. «Грузинская мечта», согласно результатам ЦИК, победила почти с 54% голосов, получив право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии:



«Коалиция за перемены» (11%),

«Единство — Национальное движение» (10,16%),

«Сильная Грузия» (8,8%),

«Гахария за Грузию» (7,76%).



Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. С 4 ноября они проводили акции протеста, требуя аннулирования результатов. Ни один оппозиционер не участвует в работе парламента. Все они отказались от мандатов.



Новая, масштабная волна протестов началась 28 ноября, после заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Участники акций требуют новых выборов.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





