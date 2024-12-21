

Национальный центр развития качества образования исключен из EQAR

21.12.2024 12:11





Национальный центр развития качества образования был исключён из Европейского реестра независимых агентств по развитию качества высшего образования (EQAR) на основе выявленных недостатков.



В отчёте Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA), подготовленном в 2023 году, внешняя оценка выявила, что назначение директора центра на должность заместителя министра образования вызывает вопросы в плане организационной независимости. Речь идет о Тамаре Махарашвили, которая в течение определенного периода занимала обе должности, что экспертная группа увидела как потенциальный конфликт интересов.



В отчете отмечается, что директору центра или лицу, участвующему в управлении, не следует иметь политической роли в правительстве. Кроме того, должны быть четкие процедуры, чтобы избежать такой практики в будущем, которая ставит под угрозу независимость агентства.



По информации "Publika", эксперты считают, что потеря членства в ENQA и регистрации в EQAR для высших учебных заведений (ВУЗов) Грузии означает следующее:



- Система обеспечения качества высшего образования в Грузии больше не соответствует европейским стандартам, что негативно скажется на репутации нашей системы образования, доверии к ней и международном имидже страны;

- Будет поставлена под сомнение надёжность качества образовательных программ, реализуемых грузинскими ВУЗами, и возникнут проблемы с признанием дипломов студентов за рубежом, особенно в странах ЕС и участников Болонского процесса/Единого европейского образовательного пространства;

- Окажутся под угрозой как существующие, так и планируемые международные образовательные программы ВУЗов Грузии, предоставляющие студентам двойные академические степени;

- Значительно ухудшатся показатели интернационализации высшего образования, включая международную мобильность, другие типы сотрудничества, а также прием иностранных студентов, что отрицательно скажется как на качестве обучения, так и на доходах ВУЗов.



Потеря членства в ENQA и регистрации в EQAR может повлечь за собой и потерю признания со стороны Всемирной федерации медицинского образования (WFME), что создаст проблемы с международным признанием медицинского образования, полученного в Грузии.



Это также явно приведет к значительному снижению числа иностранных студентов на медицинских программах грузинских ВУЗов, что нанесет серьёзный и невосполнимый финансовый ущерб как государственному, так и частному сектору высшего образования.





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