

Саакашвили сравнил визит генсека Совета Европы с миссией Швиммера по «спасению» Абашидзе

21.12.2024 12:15





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил визит генсека Совета Европы Алена Берсе в Тбилиси со «спасением» экс-председателя Верховного совета Аджарии Аслана Абашидзе в 2004 году.



«В последний раз генсек Совета Европы приезжал в Грузию в 2004 году для спасения Аслана Абашидзе. Визит тогдашнего генерального секретаря СЕ Вальтера Швиммера оказался весьма неуместным и неудачным», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.



Швиммер лично посещал Батуми в феврале 2004 года. После «революции роз» там проходили многотысячные протестные акции с требованием отставки Абашидзе — авторитарного правителя региона, считавшегося ставленником России. Его сторонники устраивали погромы в офисах оппозиции. На оппонентов Абашидзе нападали на улицах.



Тогда генсек Совета Европы заявил, что демократия в Аджарии есть, хотя он и не уверен, что там не нарушаются права человека.



Спустя несколько месяцев Саакашвили ввел в Аджарии прямое президентское правление, в автономию перебросили спецназ. Швиммер последовательно призывал Саакашвили к переговорам с Абашидзе вплоть до того момента, когда глава автономии подал в отставку и бежал в Москву.



«Вообще генсекам Совета Европы свойственна продажность диктаторам, один из них бесплатно получил участок земли в Подмосковье», — добавил Саакашвили.



По итогам визита в Тбилиси 20 декабря генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что грузинские власти пообещали изменить закон об иноагентах, создав рабочую группу с участием Венецианской комиссии.



Оппозиция восприняла это заявление как «поощрение насилия» со стороны правящей «Грузинской мечты». Оппоненты властей указали, что Берсе предложил «прехорошить» антиевропейскую инициативу на фоне жестоких подавлений протестов, фальсификации выборов, и краха демократических институтов в Грузии.



Президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что «прямой и единственной» задачей Совета Европы является защита демократических принципов и прав человека, а не «назначение какой-то комиссии с никем непризнанным правительством».





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