

Президент Зурабишвили: Пора нашим партнерам потребовать новых выборов

21.12.2024 13:21





Пора нашим партнерам потребовать новых выборов, - об этом в соцсети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Когда правящая партия заявляет, что наградит «Орденом Чести» официальных лиц репрессивного аппарата, против которых только что были введены санкции, какой должна быть реакция?» - написала президент Грузии в социальной сети X.



По ее словам, «именно когда "Грузинская мечта" и пропагандистский канал "Имеди" заявляют, что ОБСЕ признает легитимность грузинских выборов. Ложь по поводу зарубежных заявлений стала правилом».



«Старая советская привычка! Пора нашим партнерам потребовать новых выборов», - пишет президент Грузии.





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