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Оценка выборов ОБСЕ/БДИПЧ создает законную и логическую основу для выполнения требований большей части общества - оппозиция
21.12.2024 13:27
Окончательная оценка ОБСЕ / БДИПЧ касательно выборов 26 октября создает законную и логическую основу для выполнения требований большей части общества и прозападной, демократической оппозиции и назначения новых выборов. Об этом говорится в совместном заявлении 4 оппозиционных партий.
В своем заявлении партии подчеркивают, что, согласно заключению ОБСЕ / БДИПЧ, выборы 26 октября не смогли обеспечить реализацию конституционного избирательного права граждан.
«ОБСЕ / БДИПЧ уже много лет наблюдает за избирательным процессом в Грузии. Оценка выборов 2024 года является исторически самым негативным заключением, которое эта организация когда-либо писала по выборам, прошедшим в Грузии.
Согласно заключению ОБСЕ / БДИПЧ, выборы 26 октября не смогли обеспечить реализацию конституционного права граждан на голосование.
Согласно заключению, совокупность запугивания избирателей, предвзятости СМИ, неравных условий и нарушений тайны голосования демонстрирует, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам и обязательствам, взятым перед ОБСЕ, которые необходимы для свободных и справедливых выборов.
Нелегитимное правительство Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили с 26 октября обманывает грузинских избирателей, что окончательное заключение ОБСЕ/БДИПЧ может придать легитимность узурпации власти «Грузинской мечтой». Совокупность опубликованного заключения и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ по своему содержанию подтвердила нелегитимность результатов выборов, что является основанием для новых выборов.
В частности, заключение ОБСЕ/БДИПЧ поясняет, что в мандат организации не подразумевает установление легитимности выборов. Она может лишь оценить соответствие избирательного процесса международным стандартам. Само по себе подчеркивание этого факта в документе и постановка таким образом вопроса о легитимности организацией, которая стандартно не использует подобную терминологию в выводах, свидетельствует о существовании дефицита легитимации.
Что касается непосредственно избирательного процесса, оценка которого входит в мандат ОБСЕ/БДИПЧ, он оценивается как резко отрицательный, с множеством нарушений, в том числе такого фундаментального принципа как тайна выборов. Заключение ОБСЕ однозначно заявляет, что отсутствовало доверие со стороны избирателей к избирательному процессу, что выразилось в создавшемся после выборов политическом кризисе, массовых акциях протеста, которые были жестоко подавлены с нарушением фундаментальных прав граждан.
Конкретно, заключение подчеркивает следующие нарушения и негативные обстоятельства:
Новое законодательство, которое подразумевает т.н. российский закон, и которое оказало негативный эффект на фундаментальные свободы и гражданское общество;
Политизация институтов, включенных в избирательный процесс, в избирательных целях;
Давление и запугивание избирателей, когда в день выборов избирателям ограничивалось голосование без страха мести;
Массовое нарушение тайны голосования, видеозапись процесса голосования для контроля воли избирателей, что подорвало доверие общества к выборам;
В последовавший за выборами период ненадлежащее рассмотрение жалоб и отсутствие ограниченных средств правовой защиты;
Насильственное подавление протестов, включая задержание и жестокое обращение с участниками;
Поляризация и инструментализация медиа, ограничение информированного выбора для избирателей;
Ненадлежащий мониторинг политического финансирования и значительный дисбаланс ресурсов в пользу правящей партии;
Особое давление на публичных служащих;
Неэффективность механизмов реагирования на нарушения.
Окончательная оценка БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов 26 октября создает законную и логическую основу для выполнения требований большей части общества и прозападной, демократической оппозиции и назначения новых выборов», - говорится в заявлении.
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