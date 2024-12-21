

Оценка выборов ОБСЕ/БДИПЧ создает законную и логическую основу для выполнения требований большей части общества - оппозиция

21.12.2024 13:27





Окончательная оценка ОБСЕ / БДИПЧ касательно выборов 26 октября создает законную и логическую основу для выполнения требований большей части общества и прозападной, демократической оппозиции и назначения новых выборов. Об этом говорится в совместном заявлении 4 оппозиционных партий.



В своем заявлении партии подчеркивают, что, согласно заключению ОБСЕ / БДИПЧ, выборы 26 октября не смогли обеспечить реализацию конституционного избирательного права граждан.



«ОБСЕ / БДИПЧ уже много лет наблюдает за избирательным процессом в Грузии. Оценка выборов 2024 года является исторически самым негативным заключением, которое эта организация когда-либо писала по выборам, прошедшим в Грузии.



Согласно заключению ОБСЕ / БДИПЧ, выборы 26 октября не смогли обеспечить реализацию конституционного права граждан на голосование.



Согласно заключению, совокупность запугивания избирателей, предвзятости СМИ, неравных условий и нарушений тайны голосования демонстрирует, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам и обязательствам, взятым перед ОБСЕ, которые необходимы для свободных и справедливых выборов.



Нелегитимное правительство Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили с 26 октября обманывает грузинских избирателей, что окончательное заключение ОБСЕ/БДИПЧ может придать легитимность узурпации власти «Грузинской мечтой». Совокупность опубликованного заключения и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ по своему содержанию подтвердила нелегитимность результатов выборов, что является основанием для новых выборов.



В частности, заключение ОБСЕ/БДИПЧ поясняет, что в мандат организации не подразумевает установление легитимности выборов. Она может лишь оценить соответствие избирательного процесса международным стандартам. Само по себе подчеркивание этого факта в документе и постановка таким образом вопроса о легитимности организацией, которая стандартно не использует подобную терминологию в выводах, свидетельствует о существовании дефицита легитимации.



Что касается непосредственно избирательного процесса, оценка которого входит в мандат ОБСЕ/БДИПЧ, он оценивается как резко отрицательный, с множеством нарушений, в том числе такого фундаментального принципа как тайна выборов. Заключение ОБСЕ однозначно заявляет, что отсутствовало доверие со стороны избирателей к избирательному процессу, что выразилось в создавшемся после выборов политическом кризисе, массовых акциях протеста, которые были жестоко подавлены с нарушением фундаментальных прав граждан.



Конкретно, заключение подчеркивает следующие нарушения и негативные обстоятельства:



Новое законодательство, которое подразумевает т.н. российский закон, и которое оказало негативный эффект на фундаментальные свободы и гражданское общество;



Политизация институтов, включенных в избирательный процесс, в избирательных целях;



Давление и запугивание избирателей, когда в день выборов избирателям ограничивалось голосование без страха мести;



Массовое нарушение тайны голосования, видеозапись процесса голосования для контроля воли избирателей, что подорвало доверие общества к выборам;



В последовавший за выборами период ненадлежащее рассмотрение жалоб и отсутствие ограниченных средств правовой защиты;



Насильственное подавление протестов, включая задержание и жестокое обращение с участниками;



Поляризация и инструментализация медиа, ограничение информированного выбора для избирателей;



Ненадлежащий мониторинг политического финансирования и значительный дисбаланс ресурсов в пользу правящей партии;



Особое давление на публичных служащих;



Неэффективность механизмов реагирования на нарушения.



Окончательная оценка БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов 26 октября создает законную и логическую основу для выполнения требований большей части общества и прозападной, демократической оппозиции и назначения новых выборов», - говорится в заявлении.





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