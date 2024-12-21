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Зурабишвили о заключении ОБСЕ/БДИПЧ: Призыв к конкретным шагам означает назначение новых выборов
21.12.2024 13:32
Призыв к конкретным шагам означает назначение новых выборов, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на окончательное заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам 26 октября.
«Призыв к конкретным шагам означает назначение новых выборов. Это демократический путь выхода из того кризиса, в который эти выборы привели Грузию», - написала в соцсети X Саломе Зурабишвили.
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