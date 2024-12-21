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Марко Михельсон: Грузинам нужны новые выборы и европейское будущее


21.12.2024   14:35


Грузинам нужны новые выборы и европейское будущее, - об этом на своей странице в X пишет председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон.

«Прежде всего, грузинам нужны новые выборы и европейское будущее», - пишет Марко Михельсон.


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