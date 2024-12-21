

Джапаридзе: Беспрецедентно негативное заключение ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает нелегитимность результатов выборов

21.12.2024 15:57





Беспрецедентно отрицательное заключение ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает нелегитимность результатов выборов, единственное решение — провести свободные и справедливые выборы, заявил на совместном брифинге грузинской оппозиции один из лидеров коалиции «Для сильной Грузии» Бадри Джапаридзе.



«Это беспрецедентно отрицательное заключение, такого негативного вывода не было ни на одних выборах, прошедших в Грузии, прямо подтверждает нелегитимность результатов выборов. Соответственно, избранный парламент нелегитимен, и единственное решение — провести свободные и честные выборы таким образом, чтобы грузинский народ восстановил свое фундаментальное право на свободные и честные выборы», — заявил Джапаридзе.







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