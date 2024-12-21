

«Национальный центр развития качества образования» обжалует решение EQAR

21.12.2024 15:59





Мы обжалуем решение EQAR – большая часть имевшихся у них рекомендаций уже исправлена, остаются некоторые вопросы, над которыми мы продолжаем работать, и обязательно обеспечим, чтобы центр регистрации EQAR восстановился как можно скорее, - об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора Национального центра развития качества образования Лаша Маргишвили.



По его словам, для обжалования у центра есть 20-дневный срок, а у Апелляционного комитета на рассмотрение - 60-дневный.



По словам Маргишвили, если апелляционный комитет не примет во внимание доводы центра, они запросят у EQAR дополнительную оценку.



«Мы планируем обжаловать это решение. У нашей организации есть на это 20-дневный срок. Затем наши международные партнеры рассмотрят нашу апелляцию в течение 60 дней. Мы будем ждать решения апелляционного комитета и действовать соответственно. Если комитет не примет во внимание наши аргументы, мы запросим дополнительную оценку у EQAR.



Большинство рекомендаций, которые были у EQAR, представителей ENQA были исправлены, соответствующие законодательные изменения осуществлены летом 2024 года. Остаются некоторые вопросы, над которыми мы продолжаем работать, и мы обязательно позаботимся о том, чтобы регистрационный центр EQAR восстановился как можно скорее. Что касается ENQA, то членство центра не приостановлено. Мы по-прежнему являемся организацией-полным членом ENQA, и в соответствии с их процедурами, если их членская организация не соответствует каким-либо стандартам, членство ассоциации не прекращают, даются дополнительные 2 года для рекомендации по исправлению и продлению членства.



Хочу подчеркнуть, что приостановка регистрации в EQAR не связана с признанием квалификаций, дипломов, выданных в Грузии, а также не связана с вопросами обеспечения качества медицинского образования. Наша организация с 2018 года является членом Всемирной федерации медицинского образования. Соответственно, мы получили членство в этой организации до того, как стали организацией членом ENQA и EQAR, исходя из этого, и в отношении медицинского образования нельзя сказать, что наши местные иностранные студенты, обучающиеся по медицинским программам, могут столкнуться с какими-либо препятствиями», - сказал Лаша Маргишвили.





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