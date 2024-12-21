

Поляризация медиа, нарушение стандартов и однобокость — что написано в отчёте о состоянии Интернет-СМИ Грузии

21.12.2024 17:02





Грузинская Хартия журналистской этики опубликовала отчет о мониторинге онлайн-медиа, проведенном при поддержке Европейского союза (EU) и Международного общества за справедливые выборы и демократию (ISFED). Исследование, выполненное в рамках проекта «Содействие свободным и справедливым избирательным процессам в Грузии», анализирует освещение парламентских выборов 2024 года в ведущих онлайн-СМИ страны.



Согласно отчету, некоторые медиа-ресурсы не всегда придерживались журналистских стандартов, что выражалось в предвзятости, распространении дезинформации и антизападных нарративов.



Часть СМИ предвзято представляли политические события, используя однобокие источники. Появлялись публикации, тиражирующие дезинформацию и антизападные нарративы, что особенно проявилось на таких платформах, как sputnik-georgia.com и primetime.ge. В ряде материалов было зафиксировано использование манипулятивных заголовков и отсутствие проверки источников, что подрывало доверие к журналистике. В то же время, primetime.ge и sputnik-georgia.com, демонстрировали явную поддержку правящей партии, сопровождая это дезинформационными элементами.



Особое внимание уделено обсуждению «Закона об иностранном влиянии», получившего в обществе название «российский закон». Отмечено, что различные платформы по-разному освещали этот вопрос, явно отражая свои редакционные позиции.



Авторы отчета подчеркивают, что представленные данные и выводы являются их собственной оценкой и могут не совпадать с официальной позицией Европейского союза (EU) и ISFED. Они призывают к повышению стандартов журналистики и обеспечению объективного и сбалансированного освещения политических процессов в стране.



Отчет подчеркивает значительное разделение онлайн-СМИ на проправительственные и оппозиционные платформы. Некоторые издания демонстрируют явную поддержку правящей партии, тогда как другие стремятся представить альтернативные точки зрения.



Выявлены случаи распространения дезинформации, манипулятивных заголовков и непроверенных фактов. Это касается и освещения закона «об Иноагентах», когда некоторые медиа представили законопроект без должного анализа, что могло ввести аудиторию в заблуждение.



Отмечено, что предвзятое освещение событий и использование эмоционально окрашенной риторики способствуют усилению общественной поляризации и недоверию к журналистике в целом.





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