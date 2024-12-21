

Эка Гигаури: Отчет ОБСЕ/ БДИПЧ - выборы, проведенные в Грузии, не были свободными, тайными и равными

21.12.2024 17:24





Этот отчет еще более строгий, чем промежуточный. В нем приведены более конкретные факты. На основании этого отчета, выборы, проведенные в Грузии, не были свободными, тайными и равными. Это главное, что можно узнать из отчета. В предвыборный период подчеркиваются те законодательные изменения и законы, которые были приняты и негативно повлияли на предвыборную обстановку. Среди прочего, упоминаются неравные условия, в которых находились политические партии, - заявила в связи с отчетом ОБСЕ/ БДИПЧ о выборах 26 октября исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури.



По ее словам, заключение ОБСЕ/ БДИПЧ является одним из оснований для проведения в стране внеочередных выборов.



«Для ОБСЕ/ БДИПЧ стали очевидными нарушения и схемы, которые имели место в день выборов. В отчете также строго оценивается среда, созданная для избирателей, они не могли свободно голосовать и ожидали, что из-за выбора в их отношении будут предприняты какие-то негативные действия.



Речь идет также о представителях госслужбы, негативном влиянии в их отношении и, конечно же, подкупе и давлении на избирателей. Кроме того, также говорят о том, что происходило после дня выборов, что происходило в судах или избирательных комиссиях, как обсуждались споры, все это оценивается негативно.



Также негативно оценены действия полиции и других ведомств во время акций.



Мы также еще раз отмечаем, что это еще одно основание для проведения в Грузии новых выборов.



Гражданам и организациям, которые наблюдали за ходом выборов эти нарушения были известны, но международная наблюдательная миссия уже подтвердила то, о чем мы столько времени говорили», - сказала Эка Гигаури.





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