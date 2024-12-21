

Доклад ОБСЕ/БДИПЧ носит крайне критический характер - местные наблюдатели

21.12.2024 18:25





В связи с итоговым отчетом об оценке парламентских выборов в Грузии от 26 октября, подготовленным ОБСЕ/БДИПЧ, местные наблюдательные организации, а именно «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и наблюдательная миссия «Мой голос» выступили с совместным заявлением.



По мнению мониторинговых организаций, доклад ОБСЕ/БДИПЧ носит крайне критический характер и детально отражает совокупность нарушений, выявленных в ходе парламентских выборов.



«По оценке ОБСЕ/БДИПЧ, в ходе парламентских выборов, как в предвыборный период, так и в день выборов, и в последующий период были выявлены нарушения существенного характера, которые противоречат международным стандартам проведения выборов и обязательствам Грузии перед ОБСЕ.



Особо следует отметить частое, а в ряде случаев ускоренное изменение избирательного законодательства, что вызывает подозрения в его использовании в политических целях, а также ухудшение порядка комплектования избирательной администрации и проблемы, связанные с независимостью избирательной администрации. Стертая граница между правящей партией и государством в предвыборный период, использование административного ресурса и финансовое преимущество Грузинской мечты. Вместе с тем запугивание избирателей, давление на сотрудников государственных учреждений и социально уязвимые группы населения, на основании чего, возможно, некоторые избиратели не могли свободно сделать свой выбор и проголосовать без страха.



Процесс рассмотрения избирательных споров оценивается крайне негативно. В докладе отмечается, что в целом процесс рассмотрения избирательными комиссиями и судами послевыборных исков растоптал право на обжалование, не обеспечил эффективной возможности правовой защиты и не устранил широко распространенные опасения по поводу достоверности результатов выборов.



В докладе также освещается решение Грузинской мечты от 28 ноября и протесты граждан Грузии в послевыборный период, за которыми последовали попытки силового подавления собраний, массовые аресты демонстрантов, что вызвало серьезные опасения по поводу выполнения обязательств перед ОБСЕ о свободе собраний.



Чтобы предотвратить пропагандистские методы Грузинской мечты, ОБСЕ/БДИПЧ особо подчеркивает, что в мандат миссии не входит оценка и признание легитимности результатов выборов. Миссия оценивает выполнение обязательств государств-членов ОБСЕ в отношении выборов. Это дает возможность грузинскому народу самому оценить качество проведения выборов. В то же время ОБСЕ/БДИПЧ представило собственные рекомендации относительно дальнейшего совершенствования избирательных процессов», — говорится в совместном заявлении трех неправительственных наблюдательских организаций.





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