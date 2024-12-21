

Глава МИД Норвегии об отчете БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии: наши опасения подтверждены

21.12.2024 19:08





Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал заключение БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам, прошедшим в Грузии 26 октября.



«Наши серьезные опасения по поводу недавних выборов в Грузии подтверждены БДИПЧ/ОБСЕ в его заключительном отчете.



Когда выборы несовершенны, демократия оказывается под угрозой», — написал министр иностранных дел Норвегии в социальной сети X.



Напомним, ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало отчет по парламентским выборам, в котором, в частности, говорится, что «многочисленные проблемы, выявленные в итоговом отчете, негативно повлияли на справедливость этих выборов и подорвали доверие общества к этому процессу».



Несмотря на это в правительстве Грузии в основном заявляют, что «Отчет ОБСЕ/БДИПЧ доказывает, что нет оснований подвергать сомнению результаты выборов».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





