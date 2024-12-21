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Глава МИД Норвегии об отчете БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии: наши опасения подтверждены


21.12.2024   19:08


Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал заключение БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам, прошедшим в Грузии 26 октября.

«Наши серьезные опасения по поводу недавних выборов в Грузии подтверждены БДИПЧ/ОБСЕ в его заключительном отчете.

Когда выборы несовершенны, демократия оказывается под угрозой», — написал министр иностранных дел Норвегии в социальной сети X.

Напомним, ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало отчет по парламентским выборам, в котором, в частности, говорится, что «многочисленные проблемы, выявленные в итоговом отчете, негативно повлияли на справедливость этих выборов и подорвали доверие общества к этому процессу».

Несмотря на это в правительстве Грузии в основном заявляют, что «Отчет ОБСЕ/БДИПЧ доказывает, что нет оснований подвергать сомнению результаты выборов».


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