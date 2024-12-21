

Президент Грузии завтра выступит на акции протеста

21.12.2024 19:14





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, завтра она присоединится к акции перед парламентом и выступит на ней.



Как она сообщила на брифинге, все вместе должны еще раз зафиксировать, что новые выборы – это требование всей страны.



«Срочно должны быть назначены новые выборы. Для этого я буду завтра вместе с народом перед парламентом. Я выступлю в 21:00, чтобы все вместе - не только с теми, кто находится здесь и работают, но и вместе с теми людьми, кто протестует в разных формах и в разных местах, и с теми, кто вынес этот протест за границы, зафиксировать, что без выборов ничего не будет, и что это требование всей страны. Так что завтра, я уверена, нас будем больше, чем каждый день», - сказала Саломе Зурабишвили.





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