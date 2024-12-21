

Президент Грузии готова встретиться с Иванишвили для обсуждения вопроса перевыборов

21.12.2024 19:17





«Единственный выход из кризиса – это назначение новых выборов», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции во дворце Орбелиани, по завершении встречи с оппозицией.



«Когда нет доверия к выборам, когда нет доверия к власти, когда власть перешла на ложь, это значит, что все кончено и единственный путь — это путь новых выборов», — сказала президент.



Саломе Зурабишвили также выразила готовность встретиться с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили для обсуждения вопроса назначения новых выборов:



«Мы должны использовать все виды давления изнутри и снаружи, чтобы заставить Иванишвили принять решение и назначить новые выборы. Я лично готова с ним встретиться.



Я знаю, что будет много аутсайдеров, готовых прийти и оказать на него давление. Завтра я буду у парламента, в 9 часов выступлю с речью перед людьми, которые столько дней были на улицах, чтобы еще раз подтвердить, что без новых выборов ничего не произойдет», — сказала президент.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





