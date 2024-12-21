

Что написано в итоговом отчете БДИПЧ/ОБСЕ о парламентских выборах в Грузии

21.12.2024 20:13





Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) обнародовало итоговый отчет о парламентских выборах прошедших в Грузии 26 октября.



В пресс-релизе отмечается, что мандат БДИПЧ не заключается в признании или не признании выборов.



«Сегодняшний отчет включает ряд рекомендаций по улучшению проведения выборов. Это требует внесения изменений как в законодательство, так и в практику для решения проблем, связанных с низким общественным доверием, способностью избирателей голосовать без страха, и в то же время повысить прозрачность избирательного процесса в Грузии на благо всех», — говорится в документе.



Приводим краткие тезисы отчета:



Выборы



«На выборах избирателям был предложен широкий выбор — 18 вариантов. Однако этот процесс характеризовался поляризацией и озабоченностью по поводу основных свобод.



Поступали многочисленные сообщения о давлении со стороны избирателей, особенно на сотрудников государственного сектора, а также о широко распространенной слежке за избирателями, что вызывало обеспокоенность по поводу того, в какой степени голосование может проводиться свободно, не опасаясь репрессий.



Правовая база



Правовая база в целом поддерживает демократические выборы, но имеет непоследовательные и ошибочные нормы.



Недавние законодательные изменения подверглись критике за отсутствие широкого политического консенсуса и потенциального благоприятствования правящей партии. Например, отмена гендерных квот и изменения в составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были отмечены как шаг назад.



Предвыборная ситуация



Высокопоставленные чиновники, в том числе мэры, активно агитировали в пользу правящей партии, стирая грань между правящей партией и государством. Финансовые стимулы для определенных групп и использование государственных ресурсов дали правящей партии преимущество.



День выборов



День выборов был хорошо организован с процедурной точки зрения, но проходил в напряженной атмосфере на фоне сообщений о запугивании и нарушениях тайны голосования.



Были отмечены процедурные ошибки, такие как неправильное обращение с неиспользованными бюллетенями и противоречивые результаты подсчета



Высказывались опасения по поводу прозрачности новых технологий электронного голосования, в частности, ограниченного доступа заинтересованных сторон к результатам и технической документации до дня выборов.



Поступали сообщения о запугивании избирателей в день выборов, включая отслеживание избирателей лицами, связанными с правящей партией, и нарушения тайны голосования из-за переполненности участков и видимых отметок на бюллетенях.



Тайна голосования



В значительном числе случаев (24% наблюдений) тайна голосования потенциально нарушалась из-за порядка помещения бюллетеня в урну, ненадлежащей планировки участков и видимых отметок на бюллетенях. Присутствие представителей правящей партии, контролирующих процесс голосования, могло оказывать давление на избирателей.



Медиа-среда



Медиа-среда была поляризованной и предвзятой, с ограниченным беспристрастным освещением. Предвыборная риторика носила конфронтационный характер. Сообщалось о запугивании и принуждении избирателей, особенно в государственном секторе и среди экономически уязвимых групп.



Контролируемые государством СМИ непропорционально освещали деятельность правящей партии, что ограничивало возможности избирателей для осознанного выбора.



После выборов



Обвинения в запугивании избирателей, подкупе голосов и других нарушениях привели к тому, что оппозиционные партии не признали результаты выборов.



Было подано более 1200 жалоб, но большинство из них было отклонено без должного расследования, что подорвало доверие общества к избирательному процессу.



Оппозиция заявляла о подкупе избирателей, неправомерном использовании данных об избирателях и других нарушениях, но столкнулась с препятствиями в доступе к спискам избирателей для подтверждения своих заявлений.







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