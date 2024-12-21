

Нацвлишвили: Единственная возможность установления конституционного порядка - новые, справеливые выборы

21.12.2024 21:10





По заявлению одного из лидеров "Лело" Анны Нацвлишвили, координация вокруг требования новых выборов как внутри страны, так и за ее пределами переходит на еще более интенсивный этап.



Об этом Нацвлишвили сообщила журналистам после встречи, состоявшейся в администрации президента.



По ее словам, нет другого способа разрядить создавшийся в стране кризис, кроме новых выборов.



«Выход из того острейшего политического кризиса, который создала "Мечта", остается тем же - это проведение новых, справедливых выборов, который еще больше укрепило международное заключение миссии ОБСЕ. Это тема, вокруг которой мы продолжаем координацию, и эта координация уже переходит на интенсивный этап как внутри страны, так и за ее пределами. Другого выхода и других возможностей разрядки, чтобы страна вернулась в рамки закона и конституции... [нет]. В интересах всех нормальных граждан восстановление конституционного порядка в стране, который остановлен насильственным режимом. Единственное средство конституционного порядка – это новые, справедливые выборы, которые дадут гражданам возможность решать судьбу своей страны без давления, фальсификации, без захвата выборов. Это вопрос, вокруг которого мы продолжим работать еще более интенсивно», - сказала Нацвлишвили.





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