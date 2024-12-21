

Глава МИД Нидерландов: Призываем власти Грузии ответить на вопросы в рамках Венского механизма

21.12.2024 21:32





Мы призываем власти Грузии в соответствии с обязательствами ОБСЕ ответить на вопросы, поднятые активацией Венского механизма, — об этом написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп на своей странице в социальной сети.



По его словам, по инициативе Нидерландов 38 стран ОБСЕ задействовали Венский механизм в отношении Грузии.



«Вчера по инициативе Нидерландов 38 государств-участников ОБСЕ использовали Венский механизм, чтобы выразить глубокую обеспокоенность насилием и репрессиями против демонстрантов, журналистов и политиков в Грузии. Фундаментальные свободы должны быть защищены. Мы призываем власти Грузии в соответствии с обязательствами ОБСЕ ответить на вопросы, поднятые международным сообществом», — написал министр иностранных дел Нидерландов.







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