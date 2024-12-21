|
|
|
Глава МИД Нидерландов: Призываем власти Грузии ответить на вопросы в рамках Венского механизма
21.12.2024 21:32
Мы призываем власти Грузии в соответствии с обязательствами ОБСЕ ответить на вопросы, поднятые активацией Венского механизма, — об этом написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп на своей странице в социальной сети.
По его словам, по инициативе Нидерландов 38 стран ОБСЕ задействовали Венский механизм в отношении Грузии.
«Вчера по инициативе Нидерландов 38 государств-участников ОБСЕ использовали Венский механизм, чтобы выразить глубокую обеспокоенность насилием и репрессиями против демонстрантов, журналистов и политиков в Грузии. Фундаментальные свободы должны быть защищены. Мы призываем власти Грузии в соответствии с обязательствами ОБСЕ ответить на вопросы, поднятые международным сообществом», — написал министр иностранных дел Нидерландов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна