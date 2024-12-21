

Сенатор Роджер Уикер призвал администрацию Джо Байдена ввести санкции против лидеров «Грузинской мечты»

21.12.2024 23:24





Сенатор-республиканец, член комитета по вооруженным силам Роджер Уикер призывает администрацию Джо Байдена ввести санкции против лидеров «Грузинской мечты», в том числе Бидзины Иванишвили, Кахи Каладзе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



Обращение сенатора-республиканца распространила в социальной сети Хельсинкская комиссия США.



«Я бы сказал, что сейчас для США настало время принять более решительное и своевременное решение. Полумеры – неверный сигнал на данном этапе. Я призываю администрацию Байдена ввести санкции против лидеров Грузинской мечты. Среди них Бидзина Иванишвили, Каха Каладзе и премьер-министр Кобахидзе. Республика Грузия – дом свободолюбивых людей. Они один раз были под ногами Москвы и не хотят возвращаться назад», — говорит Уикер в видеообращении.







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