

Конгрессмен Джо Уилсон: Я согласен, что единственный путь для Грузии – это новые выборы

21.12.2024 23:59





Я согласен с Саломе Зурабишвили, единственный путь для Грузии – это новые выборы, написал председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец и автор «Дружественного акта» Джо Уилсон в социальной сети.



«У меня состоялся хороший разговор с президентом Грузии Зурабишвили. В момент этого политического кризиса она является единственным легитимным лидером страны. Я согласен с ней, единственный путь для Грузии – это новые выборы. Народ Грузии заслуживает правительства, которое его представляет», — написал Джо Уилсон.







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