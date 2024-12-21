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Конгрессмен Джо Уилсон: Я согласен, что единственный путь для Грузии – это новые выборы


21.12.2024   23:59


Я согласен с Саломе Зурабишвили, единственный путь для Грузии – это новые выборы, написал председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец и автор «Дружественного акта» Джо Уилсон в социальной сети.

«У меня состоялся хороший разговор с президентом Грузии Зурабишвили. В момент этого политического кризиса она является единственным легитимным лидером страны. Я согласен с ней, единственный путь для Грузии – это новые выборы. Народ Грузии заслуживает правительства, которое его представляет», — написал Джо Уилсон.


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