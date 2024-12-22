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Юкнявичине: Необходимо ввести санкции против Бидзины Иванишвили и участить визиты лидеров государств в Грузию
22.12.2024 11:35
Необходимо ввести санкции против Бидзины Иванишвили и участить визиты лидеров государств в Грузию, с целью содействия проведению новых выборов, -об это на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европейского парламента Раса Юкнявичине.
По её словам, "международные действия в срочном порядке необходимо предпринять до 29 декабря, с целью поддержки граждан Грузии в борьбе против ползущей диктатуры".
Группа "Друзей Грузии" провела первую встречу при участии президента Саломе Зурабишвили, которая была инициирована с Жигимантаса Павиленисом.
Коалиция парламентариев и экспертов из Европы и США уже объединилась, чтобы помочь гражданам Грузии в возврате их демократического голоса и европейского пути.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили остается единственным легитимно избранным лидером этой страны.
Эксперты упомянули о том, что существуют серьезные риски: контролируемый олигархом президент может объявить в стране военное положение, арестовать Зурабишвили и подавить протест.
Международные действия в срочном порядке необходимо предпринять до 29 декабря, с целью поддержки граждан Грузии в борьбе против ползущей диктатуры.
Ключевые шаги:
- Непризнание результатов октябрьских парламентских выборов, объявление парламента нелегитимным и признание легитимности президента Саломе Зурабишвили после 29 декабря до проведения новых выборов;
- Усилия по проведению свободных, справедливых и надежных выборов;
- Введение санкций против Бидзины Иванишвили и тех, кто подрывает демократию в Грузии;
- Визиты лидеров государств в Грузию, с целью содействия проведению новых выборов.
Грузины поднимаются, и режим слабеет. Это критический момент. Солидарность Европы жизненно важна для Грузии. Давайте, поможет Грузии остаться на избранном ей европейском пути!" – пишет Юкнявичине.
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