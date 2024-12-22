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Юкнявичине: Необходимо ввести санкции против Бидзины Иванишвили и участить визиты лидеров государств в Грузию


22.12.2024   11:35


Необходимо ввести санкции против Бидзины Иванишвили и участить визиты лидеров государств в Грузию, с целью содействия проведению новых выборов, -об это на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европейского парламента Раса Юкнявичине.

По её словам, "международные действия в срочном порядке необходимо предпринять до 29 декабря, с целью поддержки граждан Грузии в борьбе против ползущей диктатуры".

Группа "Друзей Грузии" провела первую встречу при участии президента Саломе Зурабишвили, которая была инициирована с Жигимантаса Павиленисом.

Коалиция парламентариев и экспертов из Европы и США уже объединилась, чтобы помочь гражданам Грузии в возврате их демократического голоса и европейского пути.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили остается единственным легитимно избранным лидером этой страны.

Эксперты упомянули о том, что существуют серьезные риски: контролируемый олигархом президент может объявить в стране военное положение, арестовать Зурабишвили и подавить протест.

Международные действия в срочном порядке необходимо предпринять до 29 декабря, с целью поддержки граждан Грузии в борьбе против ползущей диктатуры.

Ключевые шаги:

- Непризнание результатов октябрьских парламентских выборов, объявление парламента нелегитимным и признание легитимности президента Саломе Зурабишвили после 29 декабря до проведения новых выборов;

- Усилия по проведению свободных, справедливых и надежных выборов;

- Введение санкций против Бидзины Иванишвили и тех, кто подрывает демократию в Грузии;

- Визиты лидеров государств в Грузию, с целью содействия проведению новых выборов.

Грузины поднимаются, и режим слабеет. Это критический момент. Солидарность Европы жизненно важна для Грузии. Давайте, поможет Грузии остаться на избранном ей европейском пути!" – пишет Юкнявичине.


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