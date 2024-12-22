

Юкнявичине: Необходимо ввести санкции против Бидзины Иванишвили и участить визиты лидеров государств в Грузию

22.12.2024 11:35





Необходимо ввести санкции против Бидзины Иванишвили и участить визиты лидеров государств в Грузию, с целью содействия проведению новых выборов, -об это на своей странице в социальной сети Х пишет депутат Европейского парламента Раса Юкнявичине.



По её словам, "международные действия в срочном порядке необходимо предпринять до 29 декабря, с целью поддержки граждан Грузии в борьбе против ползущей диктатуры".



Группа "Друзей Грузии" провела первую встречу при участии президента Саломе Зурабишвили, которая была инициирована с Жигимантаса Павиленисом.



Коалиция парламентариев и экспертов из Европы и США уже объединилась, чтобы помочь гражданам Грузии в возврате их демократического голоса и европейского пути.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили остается единственным легитимно избранным лидером этой страны.



Эксперты упомянули о том, что существуют серьезные риски: контролируемый олигархом президент может объявить в стране военное положение, арестовать Зурабишвили и подавить протест.



Международные действия в срочном порядке необходимо предпринять до 29 декабря, с целью поддержки граждан Грузии в борьбе против ползущей диктатуры.



Ключевые шаги:



- Непризнание результатов октябрьских парламентских выборов, объявление парламента нелегитимным и признание легитимности президента Саломе Зурабишвили после 29 декабря до проведения новых выборов;



- Усилия по проведению свободных, справедливых и надежных выборов;



- Введение санкций против Бидзины Иванишвили и тех, кто подрывает демократию в Грузии;



- Визиты лидеров государств в Грузию, с целью содействия проведению новых выборов.



Грузины поднимаются, и режим слабеет. Это критический момент. Солидарность Европы жизненно важна для Грузии. Давайте, поможет Грузии остаться на избранном ей европейском пути!" – пишет Юкнявичине.





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