

В Конгрессе США повторно представят MEGOBARI Act по санкциям лидеров «Мечты»

22.12.2024 13:21





Двухпартийная группа Конгресса США намерена повторно представить MEGOBARI Act по санкциям лидеров «Грузинской мечты» — лиц, кто «подрывает демократию» в Грузии — в январе. О планах американских политиков сообщил журналист Алекс Рауфоглу.





«Двухпартийная группа ведущих членов Конгресса планирует ПОВТОРНО ПРЕДСТАВИТЬ MEGOBARI Act в новом Конгрессе уже в январе, подтвердили мне сегодня три источника в Конгрессе.



Законодательство предусматривает санкции против тех, кто подрывает грузинскую демократию», — пишет журналист (сохранена пунктуация и акценты автора — ред.).



Напомним, о законодательной инициативе американского конгрессмена Джо Уилсона MEGOBARI Act впервые рассказало американское издание POLITICO, которое сообщило, что США могут предложить Грузии либерализацию визового режима, а также рассмотреть возможность предоставления крупного военного и торгового пакета, если антидемократический сдвиг властей страны обратится вспять, будет свернут.



Ранее в распоряжении POLITICO оказался законопроект, в котором говорится против кого США могут ввести санкции. Согласно документу, полученному изданием, санкции будут применены не только к грузинским политикам и членам их семей, но и к представителям правоохранительных органов.



А в июле 2024 года комитет Палаты представителей США по иностранным делам принял закон MEGOBARI Act. Одним из пунктов документа является «санкции в отношении граждан Грузии: идентификация лиц, которые подрывают демократию в Грузии, и введение против них санкций и запретов на поездки».





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