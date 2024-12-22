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Евродепутат: выдумка «Мечты» по выборам не может скрыть правду — запугивание и насилие


22.12.2024   13:23


Евродепутат от Литвы Рихардс Колс отреагировал на реакции представителей «Грузинской мечты» на итоговый отчет БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии 26 октября 2024 года.

«Ложь растет, пока не поглотит своих создателей целиком. Последняя выдумка «Грузинской мечты» — утверждающая, что ОБСЕ/БДИПЧ легитимизировало эти выборы — не может скрыть правду: запугивание избирателей, насилие и системные манипуляции.

Это — не демократия, это — конституционный переворот. Международное сообщество должно продолжать поддерживать грузинский народ и требовать новых выборов, чтобы восстановить путь Грузии к свободе и справедливости. Единственным законным голосом народа остается президент Саломе Зурабишвили. Старые советские привычки трудно искоренить, но правда торжествует. Всегда«, — пишет политик.


Источник: SOVA
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