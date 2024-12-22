

Евродепутат: выдумка «Мечты» по выборам не может скрыть правду — запугивание и насилие

22.12.2024 13:23





Евродепутат от Литвы Рихардс Колс отреагировал на реакции представителей «Грузинской мечты» на итоговый отчет БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии 26 октября 2024 года.



«Ложь растет, пока не поглотит своих создателей целиком. Последняя выдумка «Грузинской мечты» — утверждающая, что ОБСЕ/БДИПЧ легитимизировало эти выборы — не может скрыть правду: запугивание избирателей, насилие и системные манипуляции.



Это — не демократия, это — конституционный переворот. Международное сообщество должно продолжать поддерживать грузинский народ и требовать новых выборов, чтобы восстановить путь Грузии к свободе и справедливости. Единственным законным голосом народа остается президент Саломе Зурабишвили. Старые советские привычки трудно искоренить, но правда торжествует. Всегда«, — пишет политик.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





