

Кобахидзе угрожает президенту Зурабишвили арестом

22.12.2024 15:24





29 декабря Саломе Зурабишвили придется уйти с занимаемой должности, посмотрим, где она продолжит свою жизнь, за решеткой или на свободе, - думаю, ей хватит ума не нарушать нормы Уголовного кодекса, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его пояснению, в течение этой одной недели Саломе Зурабишвили уже не сможет ничего сделать.



„Даже недели не остается Зурабишвили на этой должности. В течение этой недели она уже не сможет ничего сделать, хотя многие европейские чиновники заявляют о том, что до 29 декабря может произойти многое, но хочу вас заверить в том, что ничего многого не произойдет. Deep state в Грузии не победит, радикальная оппозиция не победит. 29-го ей придется уйти с должности. Посмотрим, где она продолжит свою жизнь, за решеткой или на свободе, - думаю, ей хватит ума не нарушать нормы Уголовного кодекса,“,- отметил премьер.



Вместе с тем, он также пояснил, что сажать в тюрьму 72-летнюю женщину может никто и не захотеть, но если она укрепится в резиденции, она принесет в жертву всех тех людей, которые будут рядом с ней при таком сценарии.



„Теоретически представим сценарий, который происходил при аресте Мелии.



Представим, что она укрепилась в президентской резиденции, в таком случае, это будет считаться уголовным преступлением. Сажать в тюрьму 72-летнюю женщину может никто и не захотеть, но если она укрепится в резиденции, она принесет в жертву всех тех людей, которые будут рядом с ней при таком сценарии. Ей хватит ума не нарушать самой и не вынуждать других нарушать Уголовный кодекс, который предусматривает многолетнее заключение за подобные деяния“,- отметил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





