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Кобахидзе насчитал лишь 3 тыс человек на 200-тысячной акции протеста
22.12.2024 15:29
Говорящая голова грузинского олигарха Бидзины Иванишвили Ираклий Кобахидзе, считает, что на протесте 21 декабря в Тбилиси «едва» удалось собрать до 3 000 человек. Так он отреагировал на сообщения Visioner о том, что различные марши, которые направились к парламенту страны, соединились в митинг до 200 000 человек.
Кобахидзе отметил, что 21 декабря «они» – оппозиционные партии и НПО во главе с президентом Зурабишвили – «объявили полную мобилизацию, и даже здесь они едва собрали до 3000 человек – люди больше не ходят на митинги».
Кобахидзе заявил, что в рядах «радикальной оппозиции» царит тяжелый эмоциональный фон – своего рода истерическое положение.
«Вы видите, что люди больше не участвуют в митингах. Вчера они объявили полную мобилизацию, но даже здесь они едва собрали до 3 000 человек. Затем вы могли видеть, что они делились фотографиями с прошлогоднего митинга (где были видны деревья с зелеными листьями – ред.).
Люди больше не выходят на митинги, им не удалось бросить вызов полиции, они больше не могут <провоцировать> полицию насилием. В радикальной оппозиции тяжелый эмоциональный фон, своего рода истерическое положение», – заявил Кобахидзе.
Прошедшая накануне, 21 декабря, проевропейская акция на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрала около 200 тысяч человек, подсчитал Visioner. По их данным, в момент пика на акции находились 186 835 человек. Расчеты проводили с помощью платформы Mapchecking. Этот инструмент позволяет посчитать людей на конкретной территории с указанием плотности толпы
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