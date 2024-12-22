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В Тбилиси проходит марш „двухколесных“


22.12.2024   17:27


С территории у Дворце спорта города Тбилиси проходит марш „двухколесных“.

Участники марша прибыли на место на мотоциклетах с флагами Евросоюза и Грузии.

По заявлениям участников акции, сегодня они намерены объехать почти все улицы грузинской столицы.

Что касается требований, по пояснению одного из участников марша, это „освобождение пленных режима“ и назначение новых выборов.

„План объехать весь город. Мы отправляемся в каждый район, у нас довольно длинный маршрут, согласованный с Патрульной полицией. Главный наш посыл и требование: освобождение пленных режима, так как эти люди являются обычными пленными, а никак не заключенными. Заключенный – это человек, совершивший преступление, а они ничего не совершали. Вместе с тем, одно из главных требований – повторные выборы, так как результаты предыдущих выборов были сфальсифицированы, и это подтверждает ОБСЕ/БДИПЧ “, - заявил один из участников акции.

Сегодня в Тбилиси запланировано проведение более 10 акций-шествий.

В частности, марш специалистов английского языка; грузинских правых либералов; кахетинцев и кизикцев; ветеранов; марш „Анцухелидзе“; участников программ ERASMUS; марш лечхумцев и др.

Акции протеста проходят уже 25-ый день подряд.


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