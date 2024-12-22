

Майкл Карпентер: На чаше весов грузинская демократия

22.12.2024 17:27





На чаше весов грузинская демократия, - указанное заявление в интервью грузинской редакции „Голоса Америки” сделал старший директор европейского направления Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.



По его оценке, сегодня на чаше весов и под вопросом все, к чему Грузия стремилась в течение последних лет, десятилетий.



"На чаше весов грузинская демократия. Действительно, сейчас на чаше весов будущее страны. То, что мы видим на улицах, потрясает - насилие, использование лиц, финансируемых правительством, т. н. титушки, избивающие демонстрантов, журналистов и студентов. Это не те действия, которые мы должны видеть в демократической стране. Так что, сегодня на чаше весов и под вопросом все, к чему Грузия стремилась в течение последних лет, десятилетий - будущее в Евросоюзе, НАТО, безопасность, благополучие, интеграция с Европой и Западом – сегодня на чаше весов. Все стоит по вопросом. Мы ограничили всяческую финансовую поддержку, приостановили стратегическое партнерство“, - заявил Карпентер.





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