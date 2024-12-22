

Кобахидзе:Основания для назначения выборов нет

22.12.2024 17:28





Основания для назначения выборов нет – соответствующее решение, наряду с его комичностью, являлось бы и уголовным преступлением, у нее есть время подумать до 21:00, посмотрим, кто перевесит, кто-то умный или Саломе Зурабишвили, которая не является „кем-то умным“, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в Уголовном кодексе существуют соответствующие записи, предусматривающие многолетнее наказание в виде лишения свободы за подобные действия.



„Что касается назначения новых выборов, здесь с правовой точки зрения все просто. По нашей Конституции и законодательству, назначение выборов имеет три конкретных основания.



Что касается повторных выборов, повторные выборы могут быть назначены только в том случае, если ЦИК или суд, в том числе и Конституционный суд аннулируют результаты предыдущих выборов. Вы знаете, что ЦИК Грузии подвела итоги выборов, а в суде были рассмотрены все жалобы. В Конституционный суд вместе с оппозиционными партиями и НПО, обратилась сама Саломе Зурабишвили. Конституционный суд подтвердил легитимность выборов. Соответственно, по нашей Конституции и законодательству, основания для назначения повторных выборов нет.



Что касается очередных выборов, очередные выборы назначаются после того, как истекает 4-летний срок полномочий парламента. Понятно, что нет и этого основания. По Конституции, внеочередные выборы назначаются только в одном случае, когда парламент не заявляет о своем доверии составу правительства. Как вы знаете, парламент заявил о своем доверии составу правительства, соответственно, налицо и отсутствие третьего основания.



Исходя из этого, соответственное решение, заявление президента было бы абсолютно комичным, хотя, наряду с комичностью, это было бы и уголовным преступлением. в Уголовном кодексе существуют соответствующие записи, предусматривающие многолетнее наказание в виде лишения свободы за подобные действия. В очередной раз скажу, что кто-то умный посоветовал Саломе Зурабишвили этого не делать. В конечном счете, она попросила один день, сегодня до 21:00, и у нее еще есть время подумать, посмотрим, кто перевесит, кто-то умный или Саломе Зурабишвили, которая не является кем-то умным“, - заявил премьер.





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