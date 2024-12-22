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Президент: Я не станцевала танец «Хоруми», но я там, где грузинский народ
22.12.2024 17:30
Я не подключилась ни к Хоруми, не спела с вами вместе… Однако я там, где вы, - об этом в социальной сети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По пояснению президента, Тбилиси будет городом побед, а победившей Грузия.
“Кахетинцам (а также мегрелам, гурийцам, имеретинцам, аджарцам, грузинам…) Не смогла присоединиться, не смогла принять участие в Хоруми, не смогла спеть вместе с вами … однако, я там, где вы, и буду там, где мы будем стоять вместе, Тбилиси будет городом побед, а победившей Грузия!,- пишет Зурабишвили.
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