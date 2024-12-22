

Представитель Совбеза США: На карту поставлена демократия Грузии

22.12.2024 17:31





Директор по делам Европы в Совете безопасности США Майкл Карпентер заявил, что на карту поставлена демократия Грузии.



По его словам, все, к чему Грузия стремилась годами, десятилетиями, сейчас поставлено на карту и все находится под вопросом.



«На карту поставлена демократия в Грузии. Действительно, сейчас на карту поставлено будущее страны. То, что мы видим на улицах, поражает воображение — насилие, использование финансируемых государством структур, например, так называемых «титушек», которые избивают демонстрантов, журналистов и студентов.



Это ужасно, и это не те действия, которые мы должны были бы видеть в демократической стране.



Итак, все, к чему Грузия стремилась годами, десятилетиями — будущее в Евросоюзе, НАТО, безопасность, процветание, интеграция с Европой и Западом, — сейчас поставлено на карту. Все находится под вопросом. Мы ограничили всю нашу финансовую поддержку, мы приостановили стратегическое партнерство», — заявил Майкл Карпентер.



Напомним, на днях США ввели санкции против высокопоставленных служащих МВД Грузии. И намерены ввести еще «дополнительные» меры.



Ранее Госдепартамент США сообщил о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за антидемократический действий правительства. «Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, «Грузинская мечта» отказалась от возможности сближения с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля», — говорится в заявлении.



Штаты также приостанавили оказание прямой финансовой помощи правительству Грузии в размере 95 млн $. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, помощь, которая приносит прямую выгоду правительству Грузии, прекращается. Это — ответ Штатов на антидемократические действия и антизападную риторику грузинского правительства, которые несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.



Источник: СОВА

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