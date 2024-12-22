

Кобахидзе: Если Трамп освободит структуры США от «отходов deep state», это положительно скажется на Грузии

22.12.2024 17:32





Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Дональд Трамп, новоизбранный президент Америки, освободит структуры США от т.н. Deep State (глубинное государство — ред.), это положительно скажется на интересах Грузии.



Кобахидзе отметил, что главное — это то, что сделает Дональд Трамп, а не то, что сделает какой-то конкретный политик.



«Главное — это то, что сделает Дональд Трамп. Дональд Трамп отметил, что его цель — освободить структуры США от всевозможных отходов deep state. Если он это сделает, то в данном случае это напрямую затронет интересы Грузии, и в таких условиях отношения между США и Грузией будут улучшены. Главное — это то, что сделает Дональд Трамп, а не то, что сделает какой-то конкретный другой политик», — подчеркнул премьер.



Источник: СОВА

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