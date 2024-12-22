|
|
|
Кобахидзе: Если Трамп освободит структуры США от «отходов deep state», это положительно скажется на Грузии
22.12.2024 17:32
Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Дональд Трамп, новоизбранный президент Америки, освободит структуры США от т.н. Deep State (глубинное государство — ред.), это положительно скажется на интересах Грузии.
Кобахидзе отметил, что главное — это то, что сделает Дональд Трамп, а не то, что сделает какой-то конкретный политик.
«Главное — это то, что сделает Дональд Трамп. Дональд Трамп отметил, что его цель — освободить структуры США от всевозможных отходов deep state. Если он это сделает, то в данном случае это напрямую затронет интересы Грузии, и в таких условиях отношения между США и Грузией будут улучшены. Главное — это то, что сделает Дональд Трамп, а не то, что сделает какой-то конкретный другой политик», — подчеркнул премьер.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна