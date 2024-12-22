

К зданию парламента направляется „Марш кахетинцев“ под лозунгом - „Не спеша, но упрямо к Европе!“

22.12.2024 19:32





Продолжаются акции-шествия представителей различных уголков Грузии.



На 25-ый день акций протеста марша от площади Ираклия II к зданию парламента Грузии проводят кахетинцы и кизикцы. Их лозунг - „Не спеша, но упрямо к Европе!“.



В руках у участников шествия также транспаранты, составленные на кахетинском диалекте, а также флаги Евросоюза и Грузии.



По заявлениям участников марша, наряду с представителями других регионов Грузии, они также выступают с требованием о проведении новых выборов.



„Мне очень нравятся шествия представителей различных уголков Грузии. Несмотря на то, что мы все отличаемся друг от друга - песней, кухней и т. д., но ценности у нас один. Мы хотим в Евросоюз, соответственно, чем раньше будут назначены выборы, тем быстрее успокоится ситуация, меньше обеднеет наша страна и меньше людей пострадает. Мы обязательно должны стать членами Евросоюза!“, - заявил один из участников акции.



Требование манифестантов остаются неизмененными: назначение досрочных парламентских выборов, возврат на европейский курс и освобождение политзаключенных“.





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