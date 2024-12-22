

Долидзе: Очень важно, что протест продолжается

22.12.2024 19:33





Очень важно, что протест продолжается – А заявление Ираклия Кобахидзе черным по белому, ложь. Пусть сам выйдет и посчитает, сколько нас, но он и этого не может, - так руководитель “Справедливых выборов” Нино Долидзе оценила заявление премьер-министра Грузии о том, что на вчерашней акции протеста еле набралось до 3 000 человек.



Как заявила на марше под названием “Анцухелидзе” Нино Долидзе, грузинский народ стоит для защиты демократического будущего, и сегодня марш, носящий фамилию национального героя Грузии Анцухелидзе, особенно важен.



“Очень важно, что протест продолжается. Грузинский народ стоит для защиты демократического будущего. Конечно, важно международное давление на “Грузинскую мечту”. Мы видели заключение ОБСЕ/БДИПЧ, который был крайне критичным. Важно, чтобы поддержка продолжалась. Грузинский народ намерен бороться за свое будущее. Мы требуем свободных выборов, наша организация готова служить своей стране”,- отметила Долидзе.





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