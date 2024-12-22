

У здания Конституционного суда в Батуми местные художники проводят акцию протеста - выставку

22.12.2024 19:51





Главным требованием участников акции протеста является проведение повторных парламентских выборов. Художники выставили у здания суда фотографии граждан, пострадавших во время акции протестов в Грузии.



„Мы вышли для того, чтобы показать, что мы – на страже страны. Художники, выходите ваши работы и искусство потеряют смысл, миссия художника быть на стороне правды, мы протестуем против нынешней ситуации и акцентированы на свободу. Батумские художники, процесс начинается сейчас, не молчите, так как завтра у вас не будет профессии.



Мы хотим, чтобы наши дети учились в Европе, это будет оружием для защиты нашей же страны, какое приносит просвещение. Сегодня режим находится в меньшинстве, сейчас нельзя молчать, сегодня переломный период, и мы все должны быть вместе. История помнит художников, которые стоят на неверной стороне, и да, мы не придем на ваши выставки”, - заявили участники акции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





