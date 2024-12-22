

В Тбилиси проходят «Марш кахетинцев», марш памяти Анцухелидзе и шествие «двухколесных»

22.12.2024 19:51





В Тбилиси прошел «Марш кахетинцев» — шествие началось от площади Ираклия II к парламенту Грузии под лозунгом «Неторопливо, но упорным шагом в Европу!».



В руках участников марша — транспаранты с надписями, выполненными в стиле кахетинского диалекта грузинского языка.



«Пока осла на хвост не привяжу, до тех пор не успокоитесь?!», «Грубый, невоспитанный, непригодный к должности!» (из кинофильма «Любви все хотят»/»სიყვარული ყველას უნდა»), «Режимом женщину-ингило не напугаешь!», «Людей вывели из себя, и теперь спрашиваете?!» и другие.



По словам протестующих, они требуют перевыборов и возвращения страны на европейский путь развития.



К «маршу кахетинцев» присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Также в Тбилиси к парламенту Грузии также направились участники марша мотоциклистов.



Кроме того, протестным шествием к парламенту двинулись и участники марша памяти героя Грузии Георгия Анцухелидзе, которого пытали российские солдаты в 2008 году, с лозунгом «Никогда, никогда не сдавайся!».



Напомним, 21 декабря от здания Филармонии, главного концертного зала Тбилиси, к парламенту Грузии протестующие направились танцем «Хоруми». Среди участников танцевального шествия был и брат президента Отар Зурабишвили.



Акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28-го ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Этому заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





