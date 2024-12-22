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«Сильная Грузия»: МВД изъяло фуру с аппаратурой для выступления президента Зурабишвили
22.12.2024 19:52
Член коалиции «Сильная Грузия» Гиги Лемонджава заявил, что МВД изъяло фуру с аппаратурой для выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили. Фура, по его словам, перевозила оборудование, конструкцию для сцены и аудиоаппаратуру.
Оппозиционер заявил, что ранее этот вопрос был согласован с городскими властями, однако в итоге машина была «угнана» с площади Героев и перевезена на штрафную стоянку службы 112 — Центра управления общественной безопасности.
«Связаться с водителем было невозможно в течение 40 минут. В конце концов, он позвонил и сказал нам, что сначала обыскали машину, у водителя отобрали телефон, а потом и его, и машину отвезли на штрафную площадку 112, чтобы сегодня не состоялось обращение президента Зурабишвили на Руставели», — заявил Лемонджава.
По словам члена коалиции «Сильная Грузия», ведомство не объяснило причину водителю фуры.
Информацию подтвердила и Бая Патарая, лидер движения «Сапари».
Напомним, 22 декабря в 9 вечера, как ранее стало известно, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна выступить перед парламентом Грузии.
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