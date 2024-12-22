

Часть сотрудников «Первого канала Грузии» выступит с заявлением

22.12.2024 19:52





Часть сотрудников «Первого канала Грузии» (ОВГ, Общественный Вещатель Грузии) выступит с заявлением 23 декабря в 13 часов по Тбилиси.



Они снова потребуют, чтобы телекомпания открыла свой дневной прямой эфир для общественно-политических дискуссий с участием тех, кто высказывает отличную от властей точку зрения.



«28 ноября господин Ираклий Кобахидзе сообщил населению Грузии, что по инициативе «Грузинской мечты» переговоры о членстве в Евросоюзе перенесены до 2028 года. Это заявление вызвало непрерывные протесты со стороны общества, в том числе перед зданием Общественного вещателя.



С тех пор, часть сотрудников вещателя открыто призывает и просит менеджмент канала ответить на общественный запрос в это переломное и кризисное для страны время и открыть дневной телевизионный эфир для общественно-политического обсуждения.



Текущие события обязывают нас посвятить телевизионный эфир диалогу по социально-политическим вопросам, а не фильмам, которые не имеют никакого отношения к нынешней реальности.



Мы были и остаемся готовы к проактивной работе с менеджментом по организации содержательной и технической части этих телевизионных форматов и эфиров.



Мы знаем, что при наличии воли у Общественного вещателя есть возможность технически это обеспечить. Увы, после наших многочисленных публичных обращений и официальных писем не было делового и обоснованного отклика со стороны менеджмента», — отмечено в заявлении.



Сообщается, что после устного отказа в предоставлении прямого эфира часть сотрудников ОВГ получила «непонятный ответ».



«Мы, десятки сотрудников Общественного вещателя, осознаем свою роль и профессиональные обязанности в целом, а особенно в этот трудный для страны момент. Мы верим, что беспристрастное и полноценное освещение и анализ процесса является нашим долгом как сотрудников Общественного вещателя», — говорится в заявлении.



СОВА

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