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Саломе Зурабишвили обратилась к участникам марша со сцены, установленной в новогодней деревне
22.12.2024 22:34
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам акции-шествия со сцены, установленной в новогодней деревне на площади Орбелиани.
По заявлению Зурабишвили, и дворец Орбелиани и площадь также принадлежат грузинскому народу.
„Хочу поблагодарить всех за то, что пришли сюда. Хочу сказать, что это место наше. Это сцена наша, ее не арестуют. Площадь Орбелиани, дворец, это место - всё наше, ваше. Кахетинцам большое спасибо и другим. Я не только кахетинка, я и мегрелка, и гурийка и грузинка. Большое спасибо! Встретимся в 21:00“, - заявила президент.
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