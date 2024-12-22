

Марта Кос: Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает серьезные недочеты на парламентских выборах

22.12.2024 22:34





Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает серьезные недочеты на последних парламентских выборах в Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



„Власти должны в срочном порядке обратиться к приоритетным рекомендациям, чтобы вернуть доверие, признание и обеспечить европейское будущее – то, что вывело на улицы сотни тысяч граждан Грузии“, - пишет Кос.





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