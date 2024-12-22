

Глава ПАСЕ раскритиковал премьера Грузии за угрозу ареста в адрес президента

22.12.2024 22:35





Теодорос Русопулос, президент ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы), призвал премьера Грузии отозвать заявление об аресте президента Грузии Саломе Зурабишвили, если она не покинет Дворец Орбелиани по истечении срока ее полномочий 29-го декабря.



«Я хотел бы напомнить Ираклию Кобахидзе, что его страна является членом Совета Европы. Прямые угрозы в адрес Саломе Зурабишвили об ее аресте, когда срок полномочий Зурабишвили истечет 29 декабря, неприемлемы. Это противоречит принципам демократии и верховенства закона.



Я призываю Кобахидзе отозвать это заявление и присоединиться к принципам Совета Европы, которые должны соблюдаться», — заявил Русопулос.



Отметим, 22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, сославшись на Уголовный кодекс Грузии, заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря — в день, когда, согласно Конституции, истекает срок ее полномочий. Он отметил, что интересно, где она предпочтет «продолжит жить — за решеткой или на свободе».



«Возможно, никто и не захочет отправлять 72-летнюю женщину в тюрьму, но таким поступком она пожертвует (подставит — ред.) всеми теми людьми, которые будут с ней рядом в случае подобного развития событий. У нее хватит разума не нарушать Уголовный кодекс и чтобы никто другой не нарушил <кодекс>, что (в таком случае — ред.) будет учитывать их длительное тюремное заключение», — добавил он.



Источник: СОВА

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