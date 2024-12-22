

Президент Грузии требует назначить дату новых парламентских выборов до 29 декабря

22.12.2024 22:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь настаивает на необходимости назначения новых парламентских выборов, заявляя, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря – дня, когда истекает срок её полномочий и «Грузинская мечта» планирует провести инаугурацию Михаила Кавелашвили.



«Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из (президентского) дворца», – сказала президент, выступая перед собравшимися у Первой гимназией на проспекте Руставели в Тбилиси.



Во время выступления Зурабишвили возникли проблемы со звуком. Ей пришлось завершить речь с помощью мегафона, из-за чего часть телезрителей и митингующих не смогла услышать её слова.



Зурабишвили вновь заявила о готовности встретиться с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили: «Чтобы все в стране хорошо завершилось, пусть он придет в (президентский) дворец, так как он правит всем».



Выступая у Первой гимназии, перед памятником Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели, она отметила, что в этом учебном заведении учился её отец, а Илья и Акакий смотрят на «новую Грузию, которая уже родилась, которая завтра будет сильной и европейской».



Она пошутила также, что граждан на проспекте Руставели всего 300 человек, что сцена была арестована, и премьер пообещал, что арестует ее «скоро».



«Но никто ничего не боится. Мы не боимся, поскольку здесь есть любовь. <> Еще одна ложь – нет здесь противостояния. Здесь – мир, любовь и свобода», – подчеркнула президент Грузии.



Ранее, в 25-й день непрерывного протеста в Грузии, президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге со сцены, установленной мэрией Тбилиси в новогодней деревне на площади Орбелиани, у резиденции главы государства.



Член коалиции «Сильная Грузия» заявил, что МВД изъяло фуру с аппаратурой для выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили. Машина, по его словам, перевозила оборудование, конструкцию для сцены и аудиоаппаратуру.



Оппозиционер заявил, что ранее этот вопрос был согласован с городскими властями, однако в итоге машина была «угнана» с площади Героев и перевезена на штрафную стоянку службы 112 – Центра управления общественной безопасности.





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